Um biarticulado da linha Santa Cândida / Capão Raso foi apedrejado na tarde deste sábado após uma briga entre torcedores. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) o coletivo acabou sendo atingido após uma confusão entre torcedores do Athletico e Coritiba, nas proximidades do terminal do Portão.

A ação dos marginais ocorreu por volta das 14h30 e, apesar da grande violência, ninguém ficou fisicamente ferido.

Vandalismo frequente

O Setransp repudiou os atos de vandalismo e ressaltou que o prejuízo causado pelo vandalismo afeta diretamente a população. O sindicato reforçou que este tipo de atitude tem sido frequente em dias de jogos de futebol. “A entidade pede que os órgãos de segurança ajam para coibir esses atos e que a Justiça puna os responsáveis”, informou o sindicato em nota.