Depois de um ano e cinco meses, a Biblioteca Pública do Paraná volta a reabrir ao público nesta segunda-feira (9). O fechamento aconteceu devido a pandemia do coronavírus e para ter o retorno das atividades, algumas ações serão aplicadas para manter o distanciamento social. A redução na capacidade de atendimento e o fechamento das salas de leituras e outros espaços de convivência são medidas que irão proporcionar segurança aos presentes.

LEIA TAMBÉM:

> Roupas, sapatos ou móveis para doar? Pequeno Cotolengo busca estes e outros itens em casa em Curitiba

> Adiantar a segunda dose da vacina “é um equívoco”, revela secretária de Curitiba

> Paraná ficará sem cobrança de pedágio a partir do fim de novembro; entenda

Fechada desde março de 2020, e impossibilitada de emprestar livros nos últimos meses, a Biblioteca Pública do Paraná implantou uma série de alternativas na internet para manter o contato com seus usuários. Os projetos culturais já existentes ganharam versões online e novos conteúdos para adultos e crianças foram desenvolvidos. O resultado desse esforço foi um aumento expressivo da audiência de seus canais digitais, que também passaram a alcançar o público de outros estados do país.

Empréstimo, renovação e novos cadastro

Para o retorno, os serviços de empréstimo, renovação e cadastro de novos usuários voltam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e o atendimento para pesquisas presenciais ao acervo e registro de obras acontece mediante agendamento. Nesta retomada de atividades, a Biblioteca vai disponibilizar mais de 300 novos títulos, de todos os gêneros, adquiridos nos últimos meses.

Todo o processo de empréstimo, renovação e devolução de livros acontece no hall térreo, para 20 pessoas por vez. A BPP ainda sugere que os usuários consultem previamente os títulos que desejam retirar.

Web Stories