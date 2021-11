A Biblioteca Pública do Paraná retoma seu horário tradicional na segunda-feira (8). Os serviços de empréstimo, renovação e cadastro de novos usuários voltam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h.

Para respeitar todos os protocolos sanitários e o distanciamento social, a BPP mantém o atendimento para pesquisas presenciais ao acervo e registro de obras mediante agendamento. As salas de leitura e outros espaços de convivência permanecem fechados.

Todo o processo de empréstimo, renovação e devolução de livros acontece no hall térreo, para 20 pessoas por vez. A Biblioteca ainda sugere que os usuários consultem previamente os títulos que desejam retirar.

Fechada em março de 2020 devido à pandemia, a Biblioteca Pública retomou suas atividades presenciais de forma experimental no último mês de agosto, em turnos reduzidos e somente nos dias úteis.

“Um dos objetivos da ampliação que entra em vigor nesta segunda é atender as pessoas que precisam se deslocar da Região Metropolitana ou que não têm condições de vir à BPP no horário comercial. Essa ação é mais um passo importante de um processo que consiste em retomar, aos poucos e com responsabilidade, todas as nossas atividades presenciais até janeiro de 2022”, destaca o diretor da Biblioteca, Luiz Felipe Leprevost.

Doações

A BPP recebe doações somente às quartas-feiras, das 9h às 17h, no balcão de entrada da instituição – e das 9h às 16h30 no caso de materiais entregues pela garagem (entrada pela Rua Ébano Pereira). Doações acima de 500 exemplares devem ser agendadas pelo e-mail kathyafd@bpp.pr.gov.br. A BPP não disponibiliza o serviço de busca de livros em domicílio. Mais informações: (41) 3221-4990.

Serviço

Cadastro de novos leitores, empréstimo, renovação e devolução de livros

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h.

Informações: (41) 3221-4971 / 4973

Escritório de Direitos Autorais

Informações pelo telefone (41) 3221-4967 ou pelo e-mail edaparana@bpp.pr.gov.br

Pesquisas a documentos e outros materiais que não podem ser retirados do acervo​

Documentos paranaenses: paranaense@bpp.pr.gov.br

Revistas e jornais nacionais / internacionais: periodicos@bpp.pr.gov.br

Obras Raras: gabrielateixeira@bpp.pr.gov.br

Obras Gerais: obrasgerais@bpp.pr.gov.br

Informações: (41) 3221-4900 / bppgeral@bpp.pr.gov.br

