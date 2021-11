A Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), em parceria com a empresa Rumo – que administra a linha férrea, intensificou os trabalhos de construção do cruzamento na Avenida Ayrton Senna da Silva, que ligará a Rua Cairo (divisa entre o Centro e o Pineville) com a Rua Manoel Bandeira (Vargem Grande).

A construção desse novo binário agilizará o trânsito da cidade, contribuindo para a mobilidade urbana e ligará a região central com o bairro Weissópolis, além de ser um novo cruzamento (no sentido único) da linha férrea.

+ Leia mais: Papai Noel vai de busão na programação de Natal de Pinhais

Antes de iniciar as obras da base da nova pista, a equipe da Semop realizou um amplo trabalho no sistema de drenagem na região, que terão outras melhorias, como alargamento da pista e acessos. A previsão é que o trânsito de veículos seja liberado nas próximas semanas.