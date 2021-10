Negócios com o Paraná

A fabricante cearense de massas e biscoitos M. Dias Branco – mais conhecida por marcas como Piraquê, Vitarella e Adria – comprou a empresa paranaense de produtos para o segmento fitness Latinex, de São José dos Pinhais. De acordo com a compradora, que é uma empresa de capital aberto, a negociação tem valor inicial de R$ 180 milhões, mas pode chegar a R$ 272 milhões se a marca paranaense cumprir metas de desempenho.

LEIA TAMBÉM:

>> Ferry-boat de Guaratuba fica com uma balsa a menos após devolução feita pela concessionária ao DER

>> Como pagar o licenciamento do veículo no Paraná? Entenda! É a vez das placas final 6, 7 e 8!

Há dez anos no mercado, a Latinex se especializou em alimentos com o apelo saudável — orgânicos, integrais e de baixo teor calórico. Seus produtos mais conhecidos são as tortillas Frontera e um conjunto de temperos da linha Smart.

A compra da empresa paranaense deve ajudar o grupo cearense a avançar neste segmento, no qual ainda caminhava. Também deve ter reflexos no faturamento. A M. Dias Branco tele lucro líquido de R$ 142,3 milhões no segundo trimestre deste ano.

Web Stories