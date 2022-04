Duas situações de segurança pública foram atendidas por equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito durante este feriado. Em uma das blitze de trânsito, uma arma de fogo foi apreendida. Na segunda ação, um homem com dois mandados de prisão pelo crime de roubo foi preso.

A situação envolvendo um revólver calibre 38 com oito munições ocorreu neste sábado (23), em fiscalização de trânsito deflagrada por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e guardas municipais na Rua Antonio Moreira Lopes, no bairro Cajuru.

O motorista, de 33 anos, tentou fugir da abordagem, mas foi acompanhado e parado por equipe do Grupo Tático de Motos (GTM). Com antecedente criminal recente por tráfico de drogas, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Ele estava com mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. A arma de fogo não estava registrada (porte ilegal).

Além desta situação específica, nove motos e um carro foram guinchados durante a blitz, por irregularidades diversas constatadas nos veículos.

Foragido com moto barulhenta

Já na quinta-feira (21), o condutor de uma moto Honda CG 2007/2008 com escapamento adulterado (o que provoca alto barulho no veículo) foi abordado no Prado Velho.

Além da moto irregular (escapamento livre e débitos), o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, na consulta ao sistema de segurança pública, as equipes constataram que ele estava com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele foi detido e levado até a Delegacia de Vigilância e Capturas.