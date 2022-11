Trechos de rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná estão com bem menos bloqueios na manhã desta quinta-feira (03). Segundo balanço das Polícias Rodoviárias Federal (PRF) e Estadual (PRE). Na noite desta quarta-feira (02) o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que as pessoas parassem de bloquear as vias. Assista!

Os protestos são ilegais, pois existe uma ordem judicial do Superior Tribunal Federal (STF) determinando a liberação das estradas sob pena de multa aos organizadores.

Nas BR´s, apenas dois pontos de bloqueios foram registrados nesta manhã pela PRF, segundo boletim das 6h22:

– Paranaguá, BR 277, Km 05, interditado apenas para veículos de carga.

– Tijucas do Sul, BR 376, Km 645, interdição total no sentido SC para evitar fila na serra devido maninestação com interdição total em Garuva/SC.

Rodovias estaduais

Em nível estadual, segundo a PRE, nesta quinta-feira os bloqueios caíram de 42 pontos para 22. O balanço da Polícia Rodoviária Estadual aponta 22 pontos com manifestação, sem interrupção de fluxo de pessoas e veículos.

No total, informou a PRE, são 42 pontos de bloqueios que já foram totalmente liberados e sem movimentação de manifestantes.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

