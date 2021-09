Estradas que cortam Curitiba e que seguem sentindo São Paulo (Br-116), Santa Catarina (BR-376) e até mesmo litoral do Paraná (BR-277) podem ter bloqueios nesta terça-feira (07) por causa das manifestações marcadas por vários setores em virtude do feriado de Sete de Setembro.

No Waze, é possível acompanhar como estão os pontos de interdição em Curitiba. para esta terça-feira, os bloqueios na cidade devem ocorrer no período da tarde, para quando estão marcadas as manifestações na região do Centro Cívico, tanto por grupo s favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro quando grupos de oposição ao governo federal.

A região de Garuva, em Santa Catarina, está com bloqueio causado por manifestações no sentido SC. A pista sentido Curitiba está com uma faixa bloqueada.

Confira em tempo real o movimento das estradas que cortam o Paraná:

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

