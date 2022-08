Duas apostas realizadas no Paraná acertaram as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas no sábado (13), em São Paulo. Uma aposta de Morretes, no Litoral, e outra em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, irão levar para casa R$ 6.670.155,67.

Segundo a Caixa Econômica Federal, além dessas duas apostas paranaenses, mais duas foram contempladas (Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Barueri, em São Paulo). Os números do concurso 2510 foram 08-13-25-32-44-57.

Na sequência, a quina teve 242 ganhadores. Cada um dos contemplados vai receber R$ 14.818,18. A quadra teve 10.296 apostas contempladas, sendo que cada um dos sorteados vai ficar com o prêmio de R$ 497,55.

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2511, está marcado para a próxima quarta-feira (17), a partir das 20h (horário de Brasília). A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões. A aposta mínima, que dá o direito à escolha de seis dezenas, custa R$ 4,50, podendo ser feita nas lotéricas e pela internet.