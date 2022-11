Não é que a loteria queridinha dos brasileiros, a Lotofácil 2664, saiu para apostadores de Curitiba e de Cianorte? O sorteio aconteceu nesta quarta-feira (16) e o prêmio era de R$ 1,5 milhão. Foram ao todo cinco ganhadores que acertaram na lata os 15 números sorteados. Entre eles, um bolão de Curitiba e mais duas apostas simples feitas em Cianorte, no interior do Paraná. As três apostas faturaram, cada uma, R$ R$368.358,16. Maravilha, hein??

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio da Lotofácil, o Bolão ganhador de Curitiba foi feito na lotérica Periquito da Sorte, no bairro Semirário. Foram oito cotas, que rendeu cerca de R$ 46 mil para cada participante do bolão.

Além do bolão de Curitiba, outras duas apostas feitas em Cianorte faturaram uma fatia do R$ 1,5 milhão. As apostas simples foram feitas na Lotérica Mega da Sorte e Lotérica Tio Patinhas.

>> LEIA MAIS: Resultado de todas as loterias desta quarta (16). Confira!

Outras quatro apostas de Curitiba faturaram grana ao acertar 14 números da lotofácil. As apostas foram feitas nas lotéricas Mega Sorte, Quina Treze, Zanpeka Loterias e outra em canal eletrônico. Cada uma destas apostas que acertaram 14 números da Lotofácil ganharam R$ 1,6 mil.

Como as apostas do Paraná dominaram a premiação da Lotofácil desta quarta-feira, para esta quinta-feira (17) a Lotofácil 2665 volta a premiar R$ 1,5 milhão para quem acertar os 15 números da sorte.

+Viu essa? Terreno e bens de massa falida da Nutrilatina vão a leilão por dívida milionária

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Ganhadores de Lotofácil 2664

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CAMPO GRANDE/MS LOTERICA MEGA SORTE 15 Não Simples 1 R$368.358,20 CIANORTE/PR LOTERICA TIO PATINHAS 15 Não Simples 1 R$368.358,20 CIANORTE/PR LOTERICA TIO PATINHAS 15 Não Simples 1 R$368.358,20 CURITIBA/PR PERIQUITO DA SORTE 15 Não Bolão 8 R$368.358,16 MAIRIPORA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$368.358,20

Veja que incrível!