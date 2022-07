Por apenas uma dezena um bolão feito em Curitiba deixou de ganhar o prêmio de R$ 24 milhões do concurso 2505 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (30). Quem levou a sorte grande foi uma aposta de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, que faturou a bolada de forma completa. Agora, o prêmio da Mega Sena 2506 é de R$ 3 milhões e corre na próxima quarta-feira (02).

A aposta que faturou a quina da Mega-Sena em Curitiba foi feita na Lotérica do Mercado Municipal. A aposta que levou a quina da Mega era um bolão com 7 números composto por 12 cotas. O valor de R$ 65 mil será dividido entre os ganhadores.

Além da aposta de Curitiba, outras cinco apostas feitas no Paranhá faturaram a quina. Foram feitas em Assaí (Lotérica Assaí), Cambará (Canal eletrônico), Chopinzinho (Loterica Cenci), Maringá (Lotérica Trecho de Ouro) e Paiçandu (Lotérica Super Premium). Todas eram apostas simples, de seis números, e faturaram cada uma R$ 32 mil.

Como apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

