A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (21) mais 3.929 casos confirmados e 181 mortes pela covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 911.810 casos confirmados e 20.675 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta quarta-feira são de janeiro (58), fevereiro (126), março (180) e abril (3.451) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (3), julho (3), agosto (4), setembro (1), outubro (2), novembro (15) e dezembro (85).

Vacina – O site da Secretaria de Estado da Saúde possui um Vacinômetro atualizado em tempo real à medida que os municípios inserem as doses aplicadas no sistema.

Internados

O informe relata que 2.454 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.976 pacientes em leitos SUS (955 em UTI e 1.021 em enfermaria) e 478 em leitos da rede particular (269 em UTI e 209 em enfermaria).

Há outros 2.447 pacientes internados, 951 em leitos UTI e 1.496 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 181 pacientes. São 77 mulheres e 104 homens, com idades que variam de 22 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 06 de julho de 2020 a 21 de abril de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (28), Londrina (13), São José dos Pinhais (12), Maringá (9), Ponta Grossa (7), Guarapuava (6), Piraquara (5), Santo Antônio da Platina (5), Campo Largo (4), Cascavel (4), Ivaiporã (4), Apucarana (3), Assis Chateaubriand (3), Campo Mourão (3), Colombo (3), Almirante Tamandaré (2), Assai (2), Cambé (2), Campo do Tenente (2), Castro (2), Cianorte (2), Engenheiro Beltrão (2), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (2), Ibaiti (2), Moreira Sales (2), Paranaguá (2), Pinhais (2), Pontal do Paraná (2), Santana do Itararé (2), Toledo (2) e Ventania (2).

A Secretaria registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Alvorada do Sul, Arapongas, Araucária, Astorga, Bandeirantes, Bom Sucesso, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Faxinal, Figueira, General Carneiro, Goioerê, Ibiporã, Iporã, Jacarezinho, Joanópolis, Jardim Alegre, Jataizinho, Juranda, Lidianópolis, Mandirituba, Marilândia do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Ramilândia, Realeza, Rio Branco do Sul, Salto do Itararé, Santa Maria do Oeste, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Sertanópolis, Telêmaco Borba, Turvo e Umuarama.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.631 casos de residentes de fora, sendo que 134 pessoas foram a óbito.