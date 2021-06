A partir desta quarta-feira (9), algumas paróquias de Curitiba vão iniciar a tradicional venda do bolo de Santo Antônio. As informações são da Arquidiocese de Curitiba. Tradicionalmente feito com pão-de-ló e recheado com doce de leite, ou também em sabores como beijinho e abacaxi, ao menos três paróquias de Curitiba vão oferecer o doce tradicional do santo casamenteiro.

Este ano, por causa da pandemia, as igrejas estarão vendendo as fatias de bolo em sistema drive-thru. Diz a tradição que quem encontrar a pequena imagem do santo no pedaço de bolo encontrará em breve o seu amor.

LEIA TAMBÉM:

>> Aprovado projeto que pode reduzir em até 20% o preço do gás de cozinha no Paraná

>> Panelas vazias e coração cheio de saudade: merendeiras são mais que cozinheiras pros alunos

Confira a relação de igrejas que vão oferecer o bolo a partir desta quarta:

Paróquia Imaculada Conceição – Guabirotuba

Devido a pandemia, além dos cuidados extra na produção, o bolo será oferecido em sistema drive-thru, ou seja, somente para levar.

Horários: de quarta a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo, das 9h às 18 horas.

Paróquia Santo Antônio do Boa Vista

Horários: de quarta a sexta, das 17h30 às 20h30

Sábado (12), das 08h às 20h30 e domingo (13) das 8h às 13 horas.

Valor: R$ 5 cada pedaço de bolo

Paróquia São José – Santa Felicidade

Horário: sábado (12), das 10h às 14 horas

Valor: dois pedaços de bolo por R$ 10 – tickets antecipados na Secretaria Paroquial