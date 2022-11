A Polícia Rodoviária Federal do Paraná atualizou na manhã desta quarta-feira (2) a lista com as estradas federais que têm bloqueios totais ou parciais no Paraná. Ao todo são 19 pontos de manifestação. O protesto reúne bolsonaristas insatisfeitos com o resultado democrático das urnas, que no domingo (30) garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente Jair Bolsonaro por maioria dos votos.

+ Leia mais: No Paraná, AGU e empresas vão à Justiça Federal para tentar desbloquear estradas

Das rodovias que cortam ou circundam Curitiba, há bloqueio total no km 127 da BR-116 em Fazenda Rio Grande. Na BR-277, o bloqueio também é total no km 05 da estrada, em Paranaguá, no litoral do estado.

Ainda na Grande Curitiba, também são registrados bloqueios parciais no km 68 da BR-116 em Campina Grande do Sul e no km 106 da mesma rodovia em São José dos Pinhais. Já na BR-277 tem bloqueio no km 117 em Campo Largo. Na BR-376, em Curitiba, o bloqueio parcial acontece no km 590.

+ Veja também: Bolsonaro faz pronunciamento oficial após eleições. Confira fala na íntegra!

Veja lista completa dos bloqueios totais ou parciais no Paraná

Bloqueio total

BR-277

Km 05 (Paranaguá

Km 168 (Palmeira)

Km 636 (Céu Azul)

Km 639 (Céu Azul)

km 654 (Matelândia)

BR-153

Km 364 (Rio Azul)

Km 390 (Malet)

BR-476

Km 195 (Lapa)

Km 297 (São Mateus do Sul)

Km 357 (União da Vitória)

BR-116

Km 127 (Fazenda RIo Grande)

Bloqueio Parcial

BR-277

Km 117 (Campo Largo)

Km 240 (Irati)

Km 299 (Prudentópolis)

BR-476

Km 171 (Contenda)

BR-376

Km 590 (Curitiba)

BR-116

Km 68 (Campina Grande do Sul)

Km 106 (São José dos Pinhais)

Km 152 (Mandirituba)