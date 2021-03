Um grupo de manifestantes foi até a frente do prédio em que mora o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, no bairro Hugo Langue, em Curitiba, para protestar contra a mais recente e polêmica decisão do magistrado. No início da semana ele anulou todas as condenações da 13ª Vara da Justiça Federal da capital que levaram o ex-presidente Lula à prisão.

Dezenas de carros fizeram um buzinaço no local. Os manifestantes levaram faixas, com dizeres como “O poder emana do povo”, além de bandeiras do Brasil, e gritaram “Fora Fachin” em protesto à decisão. A manifestação durou cerca de meia hora e foi convocada via whatsapp por bolsonaristas e integrantes de movimentos de direita.

