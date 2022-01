O presidente Jair Bolsonaro (PL) em Guaratuba, no litoral do Paraná, no dia 1° janeiro? A informação que o presidente estaria chegando para passar algumas horas por aqui deixou autoridades paranaenses em alerta.

A informação da vinda de Bolsonaro chegou ao Comando da Polícia Militar (PM) próximo das 10h da manhã de sábado. Ao receber a notícia, algumas pessoas do alto comando foram comunicadas e o trabalho de se montar uma estratégia de segurança teve início. No entanto, poucos minutos depois, surgiu a comunicação da desistência da viagem. O fato foi confirmado pela assessoria de imprensa da PM.

O presidente está em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. O destino sulista tornou-se habitual para Bolsonaro em seus momentos de lazer. Essa é a terceira vez que ele aproveita dias de descanso no município, localizado a 178 km de Curitiba. Antes, o presidente viajou à cidade catarinense no Natal de 2020 e no Carnaval de 2021.

A presença de Bolsonaro na praia virou motivo de criticas nas redes sociais por tirar folga enquanto a Bahia enfrenta uma crise gerada por fortes chuvas. As enchentes já deixaram pelo menos 20 mortos e milhares de desabrigados no estado nordestino.