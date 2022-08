O presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) vai estar nesta quarta-feira (31) em Curitiba. Uma motociata e uma espécie de “comício” estão programados, a partir das 14h. Você acompanha logo mais o andamento destes eventos aqui na Tribuna. O candidato á reeleição vem para Curitiba após uma passagem por Foz do Iguaçu.

Segundo a assessoria de Bolsonaro, a concentração de motocicletas, convocada por apoiadores do presidente, começará às 14 horas, na Rua Velay Bolivar Grandó, esquina com a Avenida Comendador Franco, no bairro Uberaba, perto do Parque São José, na Região Metropolitana de Curitiba. O destino vai ser o Centro de Curitiba.

Na Rua XV de Novembro, em discurso na Boca Maldita, o evento foi denominado “Ato Público pelas Liberdades”, e está previsto para às 17 horas. À noite, ele deverá participar de um jantar com representantes do agronegócio.

Bolsonaro em Foz do Iguaçu

A presença de Bolsonaro em Foz do Iguaçu foi para uma visita técnica, junto com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, na obra da Ponte da Integração, a segunda ponte que liga Foz ao Paraguai.

Bolsonaro em Curitiba

A última passagem de Bolsonaro por Curitiba foi no dia 20 de maio, quando participou da Marcha para Jesus. Ele se reuniu com lideranças evangélicas, participou de uma caminhada até a Praça Santos Andrade e seguiu em um caminhão de som no Centro Cívico. No dia anterior, foi a uma pizzaria no bairro Alto da XV.