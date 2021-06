O presidente Jair Bolsonaro não confirmou presença na motociata que está sendo organizada para o dia 24 de julho em Curitiba. Nas redes sociais, uma postagem reforça que o presidente estaria com presença confirmada no evento, o que ele mesmo negou.

Em uma conversa informal com apoiadores em Brasília (DF), nesta quarta-feira (16), Bolsonaro foi questionado se estaria em Curitiba no evento. “Não estou sabendo não, tenho que trabalhar também”, disse o presidente.

No convite que aparece em grupos de mensagens, o passeio “Moto com Mito” prevê concentração no Parque Barigui, a partir das 10h. Inclusive, especula-se que 50 mil motociclistas venham a comparecer vindos de outras cidades e estados.

No último sábado (12), Jair Bolsonaro participou de uma motociata em São Paulo. Antes já tinha realizado no Rio de Janeiro e Brasília. Para o dia 26 de junho, está confirmada a presença do presidente em Chapecó (SC) para a uma visita que terá passeio de moto até Xanxerê, no oeste catarinense.