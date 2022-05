“Só Deus me tira da presidência”, assim foi parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praça 19 de Dezembro, na 27ª Marcha para Jesus. O evento voltou a ocorrer depois de dois anos na forma de caminhada, por cauda da pandemia de Covid-19.

Bolsonaro teve uma agenda agitada na capital paranaense. Na sexta-feira (20), aproveitou a noite para jantar e visitar o 20° Batalhão de Infantaria Blindado, no bairro Bacacheri. O presidente esteve com uma comitiva em uma pizzaria no bairro Alto da XV. A presença do presidente e do próprio evento, modificou o trânsito na região do Centro Cívico e proporciou a possibilidade de vendas de produtos aos ambulantes.

Neste sábado (21), Bolsonaro esteve reunido com correligionários no Guairinha, onde citou passagens bíblicas. Ao deixar o local, simpatizantes do presidente fizeram registros e aguardaram o discurso realizado em um caminhão de som na Praça 19 de Dezembro.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

“Essa Marcha é uma prova de gratidão, respeito e louvor ao nosso Deus. A nossa fé é inabalável. Agrademos a presença de todos, pois temos a oportunidade mostrar que a única diferença entre eu e vocês, é esse ponto mais alto que ocupo no momento. Não existe diferença entre nós, o nosso currículo no dia do ponto final será aquilo que fizemos durante essa breve passagem pela Terra. Obrigado Deus pela missão, e obrigado a esse povo cristão que temos na nação”, disse Bolsonaro.

O retorno do presidente para Brasília ocorre ainda neste sábado, de acordo com a agenda presidencial.

