O cão de faro Tróia deixou traficantes do Parolin no prejuízo na tarde desta sexta-feira (08). Após um patrulhamento pelo bairro, a equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal encontrou um trio que começou a correr ao ver a viatura. Os suspeitos entraram num beco, pularam em cima de algumas casas e fugiram pelo rio.

Tróia então entrou em ação. Os guardas refizeram o trajeto dos suspeitos e o cachorro encontrou 599 pequenos pacotes com crack e outros 23 com maconha enterrados.

As drogas foram entregues para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

