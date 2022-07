Com o preço da carne nas alturas, o ovo tem sido uma das principais proteínas do prato do brasileiro em 2022. Mesmo sendo mais em conta que o bife, o preço da dúzia subiu pra valer este ano. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) revela que o produto apresentou uma variação de preço de 202% acima da média da inflação.

Por isso, quem vai ao supermercado em busca de ovos precisa estar atento para levar bons produtos para a casa. Para não desandar o bolo, murchar o suflê ou mesmo arruinar a omelete, existe um teste simples que ajudam a descobrir se o ovo está choco sem precisar quebrar ou mesmo retirá-lo da caixa.

Popular nas redes sociais, o teste da lanterna é um dos meios de como saber se o ovo está bom ou não para o consumo. O teste costuma ser rápido e ter resultado garantido, podendo ser observado com facilidade em ambientes mais escuros.

Consiste, basicamente, em encostar a luz de uma lanterna (pode ser a do próprio celular) na casca do ovo. Se o ovo estiver fresco, vai ficar totalmente iluminado, como se estivesse brilhando. Se estiver podre, ficará escurecido.

“Também pode acontecer de o ovo ficar iluminado, mas com uma mancha escura. Isso indica que ele já não é tão fresco, mas ainda está próprio para consumo”, explica a nutricionista Rubia Santos, que integra o Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná (CRN-PR).

“Muitas vezes, com a luz da lanterna, também é possível ver ramificações avermelhadas dentro do ovo. É sinal de que ele está fecundado”.

Os ovos têm a casca porosa e são compostos por água. O brilho depende, segundo Rubia, da quantidade de líquido que o produto contém. Os ovos mais frescos têm bastante água, que permite passar a luz. Já os ovos em estado de putrefação, perderam água e acumularam oxigênio.