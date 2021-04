Em Curitiba, 125 bicos de bombas de combustível com irregularidades foram reprovados e cinco interditados, em uma fiscalização que vistoriou 455 instrumentos em postos da cidade. A ação foi realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) entre os dias 25 e 31 de março, como parte de uma iniciativa nacional comandada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além de Curitiba, a fiscalização também aconteceu em Maringá, Londrina, Colombo, Guaratuba, Paranaguá, Palmeira, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Sengés.

Em todo o estado, foram vistoriados 868 bicos das bombas de combustíveis, com 291 reprovados. Na Região Metropolitana de Curitiba, em Tijucas do Sul dois bicos foram interditados; Colombo teve reprovados três bicos e um interditado; e, em São José dos Pinhais, três bicos foram reprovados. No litoral, em Guaratuba, foram cinco bicos reprovados e um interditado, dos 24 fiscalizados. No interior do Paraná, em Maringá foram reprovados 73 bicos e sete interditados, dos 180 verificados; e em Londrina houve a reprovação de 82 bicos e interditados sete dos 233 verificados.

“Bomba baixa”

Segundo o diretor de Metrologia e Qualidade do Ipem-PR, Shiniti Honda, a maior parte das autuações foi por erros nas bombas de combustíveis contra o consumidor. “O que chamamos de bomba baixa, quando o instrumento fornece combustível a menos do que o indicado nos marcadores. Encontramos erros que chegaram a 200 ml em 20 litros, quando o erro permitido é de apenas 60 ml contra o consumidor”, explicou o diretor.

Bomba com aviso de “instrumento incorreto”. Foto: IPEM

Segundo o Ipem-PR, a ação realizada nessas cidades segue os padrões determinados por portarias do Inmetro, com objetivo de assegurar a defesa do consumidor que abastece o seu veículo nos postos de combustíveis. As multas aplicadas podem variar entre R$ 100,00 e R$ 1,5 milhão, dependendo do prejuízo causado ao consumidor, reincidência, entre outros fatores.

“O objetivo dessas ações em todo o Estado é também para evitar a concorrência desleal, defendendo aqueles que comercializam seu produto dentro das regras. Além da defesa do consumidor, que abastece seu veículo nesses estabelecimentos comerciais”, disse o presidente do Ipem-PR, Rogério Moletta Nascimento.

Ele destacou, ainda, que o Instituto continua realizando o importante trabalho de fiscalização nos postos de combustíveis, mesmo durante a pandemia da covid-19, com a equipe utilizando todos os equipamentos de segurança para se proteger, como máscara, álcool em gel, e luvas de proteção.

Cuidados ao abastecer

O diretor Shiniti Honda também deu algumas dicas para os consumidores na hora de abastecer o veículo. Primeiro é preciso estar atento ao preço do litro do combustível que deve estar claro no visor da bomba. O marcador deve partir do zero para iniciar o abastecimento.

O consumidor deve verificar a presença de lacres azuis com a marca de Inmetro nas bombas, e um selo de aprovado pelo Inmetro. Também deve acompanhar o abastecimento até o final.

Por fim, deve pedir a nota fiscal, pois essa é a garantia para futuras reclamações, e colaborar na fiscalização estadual contra fraudes fiscais.

Caso o consumidor fique em dúvida quanto à quantidade de combustível colocada no tanque poderá solicitar ao frentista a verificação da quantidade com a utilização da medida de volume de 20 litros, que o posto deve disponibilizar com o selo de aprovado e o lacre do Inmetro, e realizar a prova volumétrica. Lembrando que o erro permitido contra o consumidor é de apenas 60 ml em 20 litros.

Denúncias

Denúncias de irregularidades podem ser feitas à Ouvidoria do Ipem-PR, por e-mail (ouvidoria@ipem.pr.gov.br), no site www.ipem.pr.gov.br, no link “Ouvidoria”, ou pelo 0800 645 0102, que funciona das 8h às 12h, e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira.