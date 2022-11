Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros resgataram seis vítimas com vida do desmoronamento de terra na BR-376, região do km 669, em Guaratuba, até o começo da tarde desta terça-feira (29). Dois óbitos foram confirmados. Os bombeiros não informaram o estado de saúde das vítimas resgatadas e o local para onde elas foram encaminhadas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não é possível informar o número exato de pessoas desaparecidas na região. No começo da manhã desta terça, equipes de salvamento informaram que a lama pode ter arrastado ao menos cinco caminhões e 10 veículos para fora da pista.

Como a chuva é constante na região, policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil ainda encontram dificuldades para garantir o resgate de possíveis vítimas na região.

São 54 bombeiros militares trabalhando nas duas frentes há mais de 18 horas ininterruptamente. A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego.

As atividades desenvolvidas nesta terça-feira procuraram avaliar o cenário após o nascer do dia, aproveitando a luz natural para verificar a real dimensão da área afetada.

Duas frentes de trabalho foram montadas: uma ao norte e outra ao sul, com o objetivo de atuarem em conjunto na busca por vítimas, tentando encontrar vias de acesso sobre a terra ainda encharcada para acessarem os veículos visíveis. O trabalho realizado consiste em realizar as avaliações e avançar com cautela para que as demais ações possam ser feitas sem aumentar a gravidade do que já ocorreu, principalmente, removendo materiais para chegar aos veículos.

Ao mesmo tempo, foram mobilizados profissionais de geotécnica da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos – ABMS, pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A análise desses técnicos é essencial para direcionarem os bombeiros militares na atuação para a remoção de parte do solo que está sobre as pistas e veículos, para que seja possível realizar o trabalho com a máxima segurança possível.

Grande deslizamento de terra bloqueia a rodovia

A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 está interditada, sem previsão de liberação. Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC. A rota alternativa indicada para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que a Estrada da Graciosa (PR-410) também está interditada neste momento. Também está bloqueado o acesso ao Litoral pela BR-277 por conta de outro deslizamento.

Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72h o acumulado já ultrapassou os 200 mm em alguns pontos da região litorânea.

Pessoas desaparecidas

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.