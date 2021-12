Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou três pessoas que estavam desaparecidas na trilha do Caminho do Itupava, no Litoral do Paraná, desde o sábado (18). Um homem de 49 anos, e duas mulheres, de 32 e 40 anos, foram encontrados às margens do Rio Ipiranga. As vítimas ficaram presas na região pois o rio estava cheio e eles não conseguiram atravessá-lo.

+ Leia mais: Pórtico para contêineres atropela e mata caminhoneiro em Paranaguá

O último contato com eles ocorreu na manhã de sábado e finalmente o grupo foi encontrado na tarde deste domingo (19). A aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) auxiliou nos trabalhos.

Web Stories