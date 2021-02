A descarga elétrica de um raio deixou dois bombeiros militares feridos na manhã desta sexta-feira (26), em Guaratuba, Litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente com o raio ocorreu por volta das 11h, no posto de guarda-vidas (PGV) que fica no Mar Doce. Os dois militares estavam dentro do PGV, escalados no turno de trabalho do período da manhã. Um deles teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. Nenhum banhista foi atingido.

O Corpo de Bombeiros, por meio do 8.º Grupamento de Bombeiros, informou que os dois foram atingidos indiretamente pela descarga elétrica. O bombeiro com ferimento mais grave recobrou a respiração e o ritmo cardíaco de forma espontânea, após manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Ainda de acordo com os Bombeiros, o outro militar teve apenas ferimentos leves.

A corporação também informou que os dois militares foram rapidamente atendidos por equipes terrestres do Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do helicóptero Falcão 3, do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), sendo um deles transportado ao Hospital Regional do Litoral e o outro ao Pronto Socorro de Guaratuba.

Outro caso na mesma semana

Na quinta-feira (25), em Araucária, no Parque Passaúna, um homem morreu ao ser atingido por uma descarga elétrica de um raio. O socorro chegou a ser acionado, mas o homem não registou aos ferimentos.

Foto: Divulgação/BPMOA.