Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (30) o Coronel Manoel Vasco, do Corpo de Bombeiros, destacou quais são as principais ações neste segundo dia de trabalho intenso de busca por sobreviventes na tragédia no quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, litoral paranaense. O foco é buscar o quanto antes por sobreviventes abaixo da pista, pois, segundo a própria Defesa Civil, existe o risco da pista de rolagem desmoronar. Segundo as equipes de resgate, estima-se que o número de desaparecidos esteja perto de 30.

Segundo o coronel, o trabalho do corpo de bombeiros continua intenso. “Hoje (quarta-feira) avançamos com a retirada de três veículos e mais uma carreta, onde conseguimos então fazer a retirada daquele seguindo óbito no local. Um trabalho de alto risco para a guarnição do Corpo de Bombeiros e esses trabalhos não param com a preocupação sempre da segurança dos nossos bombeiros e a parceria com a Defesa Civil, com os geólogos e engenheiros da concessionária”, explicou o comandante. O primeiro óbito confirmado é de um caminhoneiro de 60 anos.

Onde estavam os corpos regatados?

O Coronel Vasco explicou que ambos os corpos encontrados eram de caminhoneiros. Um estava na carreta e o outro também era de uma carreta, mas estava fora do veículo. “Essa é a maior dificuldade que encontramos. Daqueles três veículos retirados, temos as hipótese de as pessoas já terem saído, mas existe a possibilidade de, infelizmente, serem encontrados posteriormente soterrados na ribanceira”, explicou o especialista.

Seis resgatados com vida

O Corpo de Bombeiros e as equipes de resgate seguem com o número de seis pessoas resgatadas com vida. “Mas, neste momento, o que está sendo feito é um trabalho de retirada daquela quantidade imensa de terra para termos acesso aos veículos, mas com a preocupação maior com a retirada de veículos que estejam abaixo da pista, pois temos o risco de comprometimento com a própria pista”, disse.

