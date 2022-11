Vereadores de Curitiba discutem nesta terça-feira (08) a criação de um polo gastronômico e cervejeiro no bairro Boqueirão. A ideia é abranger um raio de dois quilômetros a partir da Rua Carlos de Laet – onde se localizam as principais cervejarias da região.

O projeto seria inicialmente votado em abril, mas foi adiado pelo próprio autor, Dalton Borba (PDT), para buscar mais informações da região com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). A proposta retornou à ordem no dia 24 de outubro, com um substitutivo, mas teve a votação prorrogada mais uma vez.

O autor do projeto lembra que a criação dos polos gastronômicos é uma “ferramenta do Plano Diretor, de incentivo ao comércio dos bairros”. De acordo com o artigo 121 da norma, “caberá ao órgão municipal de planejamento urbano desenvolver projetos de qualificação urbana e paisagismo com o intuito de potencializar essas regiões”, com a possibilidade de divisão de custos com a iniciativa privada.

Borba também argumenta que a região é sede de diversas cervejarias tradicionais da cidade, como a Bodebrown e a Xamã. A ideia, com o polo gastronômico, é incentivar o livre trânsito de veículos e transeuntes; a segurança; a harmonia estética; a sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes; a repressão ao comércio ambulante irregular; a realização de apresentações culturais, festivais, encontros gastronômicos e outros eventos; e a melhoria da iluminação pública e das calçadas.

O substitutivo recebeu uma subemenda assinada pela bancada do PT, formada pelos vereadores Carol Dartora, Professora Josete e Renato Freitas. A ideia é suprimir o inciso V do artigo 2º, que prevê a “repressão ao comércio ambulante irregular” como um dos objetivos do novo polo gastronômico.