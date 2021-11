A Regional Boqueirão ganha, nesta terça-feira (09), um ponto de comercialização semanal do programa Nossa Feira, da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN). Quem quiser comprar frutas, verduras e legumes deve se dirigir à Rua Hermenegildo Bonat, 408, das 9h às 17h.

Estarão à venda cerca de 50 itens, dos quais 38 não custarão mais que R$ 2,49 o quilo. Outros itens terão preços individualizados e um pouco superiores.

O ponto do Nossa Feira fica na Vila São Pedro, no Xaxim, ao lado do Armazém da Família e perto da estação-tubo do local. Até então, a regional contava com uma unidade do Sacolão da Família no Carmo e no Boqueirão.

“É muito bom para a região, que estava desprovida de um ponto de venda como esse. Além do preço excelente, é prático: o público pode aproveitar e comprar no Nossa Feira e no Armazém da Família, que ficam lado a lado”, disse o administrador Regional do Boqueirão, Ricardo Dias.

Para comprar no Nossa Feira não é necessário nenhuma condição especial. Já no Armazém da Família é preciso ter cadastro.

Produtos ao preço único de R$ 2,49

Mandioca

Batata inglesa

Batata doce roxa

Cebola

Batata salsa

Berinjela

Vagem

Inhame

Pimentão verde

Abobrinha branca

Abobrinha verde

Pepino japonês

Pepino caipira

Chuchu

Beterraba

Cenoura

Abóbora cabotiá

Abóbora seca

Abóbora moranga

Melão Gália

Melão amarelo

Melão sapo

Melão Orange

Repolho roxo

Repolho verde

Mamão formosa

Abacaxi

Maçã

Pêssego

Limão

Manga Tomy

Manga Palmer

Laranja

Mexerica

Melancia

Banana caturra

Banana prata

Banana da terra

Alguns produtos com outros preços

Brócolis e couve flor (R$ 3)

Alfaces (R$ 2)

Couve maço (R$ 2)

Tomate cereja (R$ 3,50/bandejinha)

