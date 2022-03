Um bosque no bairro Santa Quitéria, que será inaugurado pela prefeitura de Curitiba em breve, terá o nome da ex-vereadora da capital Dona Lourdes. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (21) pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC), que aprovou a indicação sugerida pelo vereador Mauro Ignácio (DEM). Foram 34 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção.

Segundo a CMC, em 2018, foi a própria vereadora que alocou sozinha no orçamento de R$ 340 mil para a implantação de um bosque de conservação da biodiversidade urbana (BCBU) no bairro Santa Quitéria, com acesso pela Rua Guilherme Martini, ao lado do conjunto Buriti. Outras emendas conjuntas totalizaram cerca de R$ 500 mil para as obras.

+ Leia mais: Aumento na procura faz Comec reforçar sete linhas de ônibus na RMC

Durante a sessão desta segunda-feira, Mauro Ignácio destacou os quatro mandatos da Dona Lourdes e os serviços prestados por ela durante a sua estada na CMC.

Foto: Divulgação/CMC/2018

“Dona Lourdes foi vereadora por quatro mandatos, era destemida e determinada. Em 2015, ela sonhou com um espaço de lazer ao lado do conjunto Buriti. Dois anos depois começou o projeto técnico e, em 2019, as obras. Nesse período, ela destinou R$ 500 mil em emendas para a concretização desse sonho, que eu visitei e que será uma bela obra para aquela comunidade, além de agora eternizar a sua memória. Dona Lourdes dedicou sua vida às causas dos mais humildes; era de poucas palavras, mas de muita ação”, disse o vereador.

A vereadora Dona Lourdes encerrou seu último ano de mandato em 2020. Ela era a vereadora mais idosa do Brasil em atividade, com 92 anos. Em abril de 2021, já com 93 anos, ela faleceu por complicações de um acidente vascular cerebral.