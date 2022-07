O gás de cozinha é um dos utensílios domésticos mais presentes nos lares brasileiros, e ao mesmo tempo também apresenta alguns dos maiores riscos no uso rotineiro. O vazamento da substância pode causar acidentes altamente destrutivos.

Nesta semana, uma explosão foi registrada em uma residência no Capão Raso, que interditou parcialmente outras duas casas e uma escola que ficavam ao lado. Uma mulher morreu. A suspeita é que a causa da explosão seja vazamento de gás de cozinha.

Por conta dos potenciais perigos em sua utilização, a Defesa Civil orienta que sejam tomados uma série de cuidados para um uso seguro dos botijões de gás.

Na hora de comprar

Quando for escolher um botijão de gás, é importante escolher modelos em perfeito estado, conferir a data de validade, e se certificar de que tenham sido aprovados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), já que botijões de revendas clandestinas podem apresentar um risco maior de acidentes.

Na hora de instalar

Os botijões de gás devem ser instalados em locais arejados, longe de produtos inflamáveis e protegidos de fontes de calor, faíscas e redes elétricas. Eles sempre devem ser colocados na posição vertical, e a mangueira não pode ser colocada atrás do fogão, para evitar que ela derreta com o tempo.

A instalação do botijão também deve ser feita de maneira manual, já que o uso de ferramentas pode danificar o dispositivo.

Na hora de trocar

É importante estar atento ao prazo de validade do botijão de gás e fazer a substituição nos momentos adequados. A troca deve ser feita de forma manual, e o transporte deve ser feito com cuidado para não danificar o dispositivo arrastando-o no chão.

E no caso de um vazamento?

Para garantir que o gás não esteja vazando na hora de instalar ou trocar o botijão, é possível fazer um teste passando espuma de sabão de cozinha entre a conexão do regulador de pressão e a boca do botijão. Caso comecem a surgir bolhas, é um sinal de vazamento.

Outro indicativo ao qual se deve estar atento é o cheiro característico do gás de cozinha. Em caso de vazamento, é preciso fechar a válvula, desconectar o botijão com cuidado e levá-lo para o exterior da sua residência. Também é recomendado ventilar o ambiente e evitar acender chamas ou ligar dispositivos elétricos que possam emitir faíscas, como interruptores.

O coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro, orienta que em caso de vazamento após colocar o botijão de gás no exterior da residência, a pessoa deve acionar a empresa responsável pela venda do botijão.

“É responsabilidade da empresa revendedora efetuar a troca do botijão em casos de vazamento ou qualquer outro problema. O equipamento deve ser substituído de imediato”, diz Ribeiro.

Em caso de uma emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.