Um acidente na BR-116, no trecho do Contorno Leste, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, gerou ao menos 35 quilômetros de congestionamento. A colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (23), nas proximidades do quilômetro 81, no sentido São Paulo. Por volta das 12h50, uma faixa foi liberada para o trânsito de veículos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém, ficou ferido, mas o trecho ficou bloqueado por horas para a retirada dos veículos acidentados. Um caminhão colidiu contra uma máquina que realiza a raspagem do asfalto no trecho.

Equipes da PRF acompanham os trabalhos para a retirada dos veículos acidentados e liberação das pistas sentido São Paulo.

