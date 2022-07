Neste fim de semana, a BR-116 será interditada parcialmente na altura do km 117, em Curitiba, nas proximidades do viaduto da via férrea. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Arteris Planalto Sul, a interferência ocorre para manutenção do trilho do trem, em atividade sob responsabilidade da empresa Rumo Logística.

Os trabalhos acontecem no sábado (16) e domingo (17), das 08h30 às 16h, com as seguintes restrições no sentido sul (sentido Rio Grande do Sul):

LEIA TAMBÉM:

>> Grave acidente na BR-277 com caminhões deixa dois mortos e bloqueia a rodovia

>> “Família me desculpa”: PM que matou mulher, filhos e mãe no PR mandou áudio antes da chacina; ouça

Sábado:

– Bloqueio da faixa central e da faixa à direita na pista principal. Trânsito irá fluir pela faixa da esquerda;

– Bloqueio da faixa da direita na via marginal. Trânsito irá fluir pela faixa da esquerda.

Domingo:

– Bloqueio da faixa central e da faixa à esquerda. Trânsito irá fluir pela faixa da direita.

– Bloqueio da faixa da direita na via marginal. Trânsito irá fluir pela faixa da esquerda.

Além disso, durante esse período a ligação entre a Rodovia e a rua Roberto Ozório de Almeida permanecerá bloqueada. A alternativa é o uso da próxima ligação – via rua João Batista Bettega Júnior.

Equipes da Arteris Planalto Sul irão acompanhar a execução dos trabalhos, assim como atuar para orientação do trânsito. Em caso de mais informações, entre em contato via fone 0800-6420-116.