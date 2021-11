O trecho da BR-116 próximo do km 170, em Quintandinha, região metropolitana de Curitiba (RMC), está interditado nos dois sentidos por causa de um acidente com um caminhão baú. O acidente foi por volta das 8h30 desta segunda-feira (15), feriado de Proclamação da República. O veículo estava carregado de garrafas de suco e a carga derramou na pista, quando o caminhão tombou. Segundo a concessionária Arteris Planalto Sul, que administra o trecho, o motorista ficou preso nas ferragens.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)PRF, a remoção do veículo da pista começou a ser feita por volta das 10h. O estado de saúde do motorista não foi divulgado, mas ele precisou ser socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar. O homem foi encaminhado para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, na RMC.

Estado de saúde do motorista ainda não foi divulgado. Na última atualização da Arteris, pelo Twitter, havia lentidão no local com fila de aproximadamente dois quilômetros no sentido São Paulo e 500 metros de fila no sentido Rio Grande do Sul.

