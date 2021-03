Manifestantes bloquearam, por cerca de dez minutos, trecho da BR-116 na região da Ceasa, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (05). Quem passa pelo local ainda enfrenta grande congestionamento por conta do bloqueio do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local, dispersou o grupo e liberou a pista sentido Fazenda Rio Grande – Curitiba.

As pessoas protestavam contra os constantes aumentos do preço cobrado pelo litro de Diesel, que interfere diretamente no valor do frete e dos produtos que são vendidos nos mercados e comércio. A Polícia Militar acompanha os manifestantes, que ficaram ao lado da rodovia.

Desde janeiro a categoria indica insatisfação com os reajustes. A CNTA (Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos), que até recentemente minimizava as chances de uma uma greve nacional de caminhoneiros, mudou de tom em janeiro, após a reajustes. O presidente Bolsonaro, inclusive, chegou a apelar para que a categoria não parasse.

