Uma queda de barreira na BR-277, no sentido de quem segue de Curitiba para Paranaguá, deixou a rodovia totalmente interditada da madrugada deste sábado (15). Por volta das 1h50, motoristas já informavam do bloqueio e as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) trabalhavam no local. A princípio, não houve feridos, somente desabamento de pedras.

Segundo as informações, a ocorrência foi próxima do Viaduto dos Padres, no km 42, na Serra do Mar. Por volta das 6h, a PRF informou que uma faixa na contramão da rodovia está liberada para os motoristas com controle de fluxo sendo realizado por equipes do DER. Os veículos saem para a contramão no km 42 e retornam para a pista normal no km 40.

Foto: Divulgação/PRF

A PRF também informou que, no local onde ocorreu o desmoronamento, a interdição sentido Paranaguá é total. Por volta do meio-dia, a PRF explicou que equipes do DER/PR estão no local prestando apoio técnico. Porém, ainda é aguardada a chegada de uma equipe de engenharia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável por assegurar a segurança na rodovia.

O trabalho para retirar as pedras ainda não havia sido iniciado até o início desta tarde de sábado. As equipes também vão avaliar as condições de segurança quanto a novos deslizamentos.

Segundo informações postadas nas redes socais por motoristas pela manhã, havia lentidão no trânsito, com fila desde o km 46, para quem vai no sentido Paranaguá. Já no sentido Curitiba, o fluxo está próximo do normal. A PRF confirmou as longas longas filas e lentidão no fluxo de veículos no sentido Litoral.