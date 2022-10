Desde as 15h50 desta segunda-feira (17) a BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, está totalmente interditada para os trabalhos de limpeza do local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o serviço tem previsão de duração de 40 minutos, ou seja, o término previsto é próximo das 17h. A interdição vai do km 42 ao km 52.

Desde o deslizamento de terra e pedras que ocorreu no sábado (15), a pista sentido Paranaguá ficou interditada e os veículos estão utilizando um desvio para seguir até o Litoral, feito por uma das faixas da pista sentido Curitiba.

Nesta manhã de segunda-feira, a PRF já havia informado que as equipes permanecem no local orientando o tráfego e monitorando as condições de segurança da rodovia. E que, caso necessário, o trânsito seria interrompido.

Devido ao risco de novos desmoronamentos não há previsão de liberação do trecho interditado. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), do Governo do Estado do Paraná e Defesa Civil, estão realizando o monitoramento e avaliação geológica das encostas.

Rotas

Quem vai do litoral para Curitiba, com carros pequenos ou motos, a orientação é utilizar a Estrada da Graciosa como caminho alternativo. Já caminhões, pode usar a BR-376.