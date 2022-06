O trecho da BR-277 (Rodovia do Café) entre a ponte do Rio Barigui, no final da Rua General Mário Tourinho, até a Rua Toaldo Tulio está ganhando novo sistema de iluminação que oferece conforto visual e maior sensação de segurança aos motoristas, moradores e comerciantes da região. Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas trabalham na substituição de cerca de 230 lâmpadas comuns de vapor de sódio, de 400W de potência, por luminárias mais modernas, em tecnologia LED, de 200W.

Este trecho da rodovia serve de ligação entre vários bairros e é a entrada da capital e também a principal saída para o Interior do Paraná.

A substituição das luminárias começou no início de junho, precisou ser interrompida devido aos dias de chuva, e foi retomada na última semana, com previsão para ser concluído no início de julho.

Serão substituídas 230 luminárias nas pistas centrais, nos dois sentidos da via, e outras dezenas nas marginais, que dão acesso aos retornos.

As trocas começaram nas pistas centrais na altura da entrada do Parque Barigui, no sentido Interior. Na sequência as equipes farão as substituições no sentido oposto, partindo da Rua João Falarz até o início da Rua Major Heitor Guimarães.

Após a substituição nas pistas centrais as equipes farão as trocas nas pistas marginais. As novas luminárias substituem as que estavam danificadas ou terminando a vida útil.

Modernização energética

Foto: Hully Paiva/SMCS

A substituição das lâmpadas comuns, de sódio, por luminárias em tecnologia LED faz parte do processo de eficiência e modernização energética que está sendo implantado em Curitiba desde 2019.

“Estamos banhando em luz o caminho que faz a integração metropolitana com Campo Largo e com as cidades do Interior do Estado”, diz o prefeito Rafael Greca.

Curitiba tem aproximadamente 160 mil pontos de iluminação pública distribuídos entre ruas, praças, jardins, estradas, passarelas, pontos de ônibus, terminais e outros logradouros de domínio público, de uso comum. Metade destes equipamentos – cerca de 80 mil pontos de luz – já foram modernizados e funcionam em tecnologia LED.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, a nova iluminação na BR-277 aumentará a eficiência da sinalização e a segurança, possibilitando ao cidadão visualizar o perigo com antecedência.

“O uso do LED na iluminação pública das rodovias melhora a uniformidade da iluminação. A iluminação em tom amarelado dá lugar à branca, que oferece uma luz nítida e brilhante, assegurando uma boa visibilidade para os condutores nos períodos noturnos, principalmente ao anoitecer”, diz Rodrigues.

O diretor do departamento de Iluminação Pública da Smop, Tony Malheiros, destaca outro impacto positivo da modernização do sistema de iluminação. “Adotar a nova tecnologia garante iluminação mais potente e proporciona economia 50% no consumo de energia”, diz Tony.

