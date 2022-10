A BR-277, que liga Curitiba aos municípios do Litoral do Paraná, segue totalmente interditada nos dois sentidos desde as 23h deste sábado (15). A interrupção no tráfego de veículos acontece pelo deslizamento de terra que aconteceu em dois trechos específicos da rodovia (km 40 no sentido Paranaguá e km 59 no sentido Curitiba).

No final da manhã a PRF informou que a interrupção do tráfego de veículos passará para o km 29 no sentido Paranaguá para facilitar o desvio de quem tenta acessar o litoral pela rodovia.

A situação no local ainda é de alerta, já que o solo segue instável e devido a umidade e a previsão do tempo, deve permanecer assim até novas avaliações. A Polícia Rodoviária Federal orienta que os veículos de transporte são orientados a retornar, enquanto os de passeio têm a opção de chegar ao litoral utilizando a Estrada da Graciosa.

Outra opção seria pela BR-376, mas um caminhão pegou fogo no km 653 da rodovia no sentido Curitiba (também causando interdição total da pista naquela sentido), o que deixou o trânsito lento por lá.

Atualmente, o bloqueio no trânsito para quem sobe a Serra do Mar acontece na entrada para Morretes, no km 29. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e Defesa Civil estão no local realizando a avaliação da encosta.

Mesmo com as orientações, uma grande fila de caminhões é observada no local dos deslizamentos.

Deslizamentos de terra bloqueiam BR-277 nos dois sentidos. Foto: Divulgação / PRF