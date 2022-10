A BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná continua interditada parcialmente na manhã desta segunda-feira (17). A pista sentido Paranaguá permanece interditada e os veículos estão utilizando um desvio, feito por uma das faixas da pista sentido Curitiba. Um deslizamento de terra e pedras ocorreram no sábado (15).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes permanecem no local orientando o tráfego e monitorando as condições de segurança da rodovia. Caso necessário, o trânsito poderá ser interrompido.

Devido ao risco de novos desmoronamentos não há previsão de liberação do trecho interditado. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), do Governo do Estado do Paraná e Defesa Civil, estão realizando o monitoramento e avaliação geológica das encostas.

Rotas

Quem vai do litoral para Curitiba, com carros pequenos ou motos, a orientação é utilizar a Estrada da Graciosa como caminho alternativo. Já caminhões, pode usar a BR-376.