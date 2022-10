O desmoronamento de pedras que ocorreu na madrugada de sábado (15) bloqueou a pista da BR-277 na altura do km 42, no sentido Litoral. Geólogos do Instituto Água e Terra e técnicos da Defesa Civil estiveram durante a tarde de sábado no local, que fica próximo do Viaduto dos Padres, em Morretes, para avaliação. A instabilidade da encosta pode provocar novos deslizamentos, segundo a equipe. Veja fotos abaixo.

Durante todo o sábado houve lentidão no tráfego de veículos em razão do desvio que ocupa uma das pistas no sentido Curitiba. Segundo a Defesa Civil estadual não houve vítimas.

Funcionários do Departamento de Estradas e Rodagens (DER/PR) trabalham na fragmentação e remoção dos grandes blocos de pedra que provocaram a interdição total das duas pistas no sentido Litoral.

A chuva constante das últimas semanas mantém o solo encharcado, por isso, uma nova análise das condições será feita neste domingo para avaliar a segurança antes da liberação completa.

Foto: Divulgação/ Defesa Civil do Paraná Pedras bloqueiam pista da BR-277. Foto: Divulgação/PRF Queda de barreira bloqueia pistas da BR-277. Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF