Uma enorme fila provoca, na manhã deste sábado (27), congestionamento de 14 quilômetros na praça de pedágio da BR-277, em São José dos Pinhais, sentido litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motoristas estão dificultando o pagamento na cancela, o que atrasa a liberação da via. O trecho faz parte do lote que irão ter as cancelas liberadas a partir das 0h deste domingo (28), devido ao fim dos contratos de concessão. Por volta das 11h20, motoristas fizeram um buzinaço no trecho em protesto pela cobrança na praça, que só termina às 23h59 de sábado.

Nesta manhã, horas antes da liberação, a fila de carros e caminhões já foi registrada no sentido litoral. A tarifa de pedágio é de R$ 23,30 para carros e R$ 11,70 para motocicletas.

Os pedágios já desativados são em Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja (relativos à Econorte); Arapongas, Mandaguari, Presidente Castelo Branco, Floresta, Campo Mourão e Corbélia (relativos à Viapar) e São Miguel do Iguaçu, Céu Azul, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Candói (relativos à EcoCataratas).

Foto: Divulgação/PRF.

Serão abertas as cancelas dos pedágios de Prudentópolis/Relógio, Irati, Porto Amazonas, Imbituva e Lapa (relativos à Caminhos do Paraná), Balsa Nova, Palmeira, Carambeí, Jaguariaíva, Tibagi, Imbaú e Ortigueira (relativos à Rodonorte) e de São José dos Pinhais (Ecovia).

A evasão do pedágio é considerada infração grave e pode gerar multa de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Como foi a liberação em outros pontos?

O encerramento dos atuais contratos foi simbólico, mas teve comemoração de motoristas que buzinavam ao avançar pelas guaritas. Na praça de pedágio de Jataizinho, no norte do Paraná, considerada a campeã do preço alto com cobrança podendo chegar a R$ 150,50, nos casos de caminhões com 7 eixos, uma operação foi coordenada no local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PM).

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

Para assistência nas rodovias sem concessão a partir de 28 de novembro, o usuário deverá ligar para os seguintes números:

191 – Polícia Rodoviária Federal (rodovias federais)

198 – Polícia Rodoviária Estadual (rodovias estaduais)

193 – Corpo de Bombeiros (acidentes)

