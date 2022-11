Esta segunda-feira (21) começou com pontos de bloqueios no Paraná. Manifestantes contrários ao resultado das urnas não deixam motoristas passarem em nenhum dos sentidos no quilômetro 6 da BR-277, em Paranaguá, litoral do Paraná. Além deste ponto, houve outro bloqueio em Paranavaí, interior paranaense. A Polícia Rodoviária Federal chegou a apresentar rotas alternativas para escapar do protesto. São cerca de 100 manifestantes e ao menos 12 km de congestionamento.

O bloqueio na BR-277 é total e acontece nos dois sentidos. Questionada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que irá desobstruir as pistas, mas não informou de qual maneira fará isso por se tratar de “informações policiais sensíveis”.

Neste final de semana, três adolescentes ficaram feridos após um acidente envolvendo uma van em União da Vitória. O veículo se acidentou por causa do bloqueio feito por bolsonaristas.

Bloqueio em Paranavaí

Segundo a PRF, Em Paranavaí, no km 109 da BR 376, houve um bloqueio durante a madrugada, mas, por volta das 7h, já havia liberação parcial da pista em ambos os sentidos.

PRF se explica

Em nota encaminhada à imprensa, a PRF explicou que atua nas rodovias federais “de forma preventiva e repressiva, desde o início das manifestações, em 30 de outubro, a fim de garantir o fluxo viário e a segurança pública”, explicou a corporação.

Em nota, a PRF disse ainda que assim que são identificados pontos de manifestação, equipes são enviadas ao local para buscar a solução através do diálogo, sempre preservando a integridade de todas as pessoas envolvidas. “Quando não for possível a resolução por este meio para restabelecer a ordem, agiremos cumprindo a legislação e empregando os protocolos para tais casos com o uso progressivo da força. O tempo para liberação de uma interdição depende de vários fatores, dentre eles o cenário envolvido e a dinâmica dos fatos. A PRF também trabalha a fim de evitar bloqueios e garantir a mobilidade nas rodovias federais com levantamentos de informações e policiamento constante das vias”, finalizou a PRF em nota.

