O trecho da BR-277 em Morretes onde houve um deslizamento de pedras no último final de semana segue interditado nesta sexta-feira (21). Porém, mudanças feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trouxeram mais fluidez ao tráfego de veículos no desvio próximo ao km 42 da rodovia. Não há filas no local, segundo a PRF.

LEIA MAIS – Mega outlet na região de Curitiba tem mais de 100 lojas e inaugura em dezembro; Conheça!

O trecho de desvio anterior tinha cerca de 1,2 quilômetro de extensão, e agora, após a readequação, passou a ser de 500 metros. Ainda de acordo com a PRF os veículos que descem a serra em sentido ao litoral agora conseguem acessar a pista dupla sem a necessidade de um contorno, como era no início da interdição. O tempo médio que se leva para cruzar o trecho parcialmente interditado caiu de 6 minutos, em média, para menos de 2 minutos.

LEIA TAMBÉM – Curitiba terá novo atacadista em janeiro; Saiba onde será o Jumbo Atacadista

À PRF, a Defesa Civil do Paraná informou que o trecho de serra onde houve o deslizamento apresentava condições de estabilidade nesta sexta-feira. Esta estabilidade é um dos parâmetros observados pelos técnicos para que o trânsito regular seja liberado novamente na rodovia. Por causa da instabilidade prevista para os próximos dias, o trânsito só deve voltar ao normal a partir da semana que vem.

BR-277. Foto: Divulgação/PRF

Não há mais rochas bloqueando a BR-277 em Morretes

O trabalho de remoção das rochas que se desprenderam da encosta e dos demais detritos deve ser concluído nos próximos dias. Não há mais no trecho grandes volumes de material bloqueando a pista. Caminhões com dimensões especiais, como mais de 3,6 metros de largura e mais de 30 metros de comprimento estão com tráfego proibido no local.

VIU ESSA? Nova lei regulamenta uso de insufilm em veículos. Veja o que é proibido!

A orientação da PRF é que os motoristas evitem o trecho da BR-277 em Morretes e busquem alternativas para seguirem ao litoral, caso isso seja realmente necessário. Para os caminhões que seguem com destino ao Porto de Paranaguá, a PRF recomenda aos condutores que dirijam com extremo cuidado, reduzam a velocidade no trecho anterior ao bloqueio e respeitem a sinalização.