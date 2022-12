O motorista que deseja chegar ao Litoral do Paraná pelo BR-277 vai precisar de paciência nesta terça-feira (27). Filas de 23 quilômetros em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, deixa o trânsito lento especialmente na região de Borda do Campo. A atualização do congestionamento é do começo desta tarde.

O movimento de veículos rumo as praias paranaenses é intenso desde as primeiras horas da manhã. Com o fluxo, motoristas estão utilizando a PR 410 entre Antonina e Morretes (Serra da Graciosa) devido o congestionamento na BR 277. Vale reforçar que a Graciosa está em obras pare e siga. Há bloqueio total após às 18 horas, com retorno somente durante o dia a partir das 7 horas. Lembrando que a viagem pela BR-376 também está complicada por conta de acidentes e resquícios do deslizamento.

Na 277, além do alto fluxo de veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai supervisionar a partir das 13 horas a remoção de um caminhão no km 128, sentido Curitiba.

Lembrando que o tráfego de todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens está liberado entre os km 30 e 60, na região da Serra do mar. No entanto, a circulação vai ser proibida entre 30 de dezembro e 02 de janeiro de 2023.

Dicas para ter uma viagem tranquila

As estradas cheias e o trânsito complicado exigem da motorista atenção redobrada. Os problemas costumam começar antes mesmo de pegar a estrada. Para ajudar a evitá-los, o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Edgar Dias Santana, orienta os motoristas para os cuidados a serem tomados.

“Os preparativos que antecedem a viagem devem ser iniciados com a revisão preventiva do veículo. Os motoristas devem verificar freios, faróis, motor e pneus para prevenir acidentes, falhas mecânicas ou elétricas”, afirma o delegado.

Além dos riscos fatais, o Código de Trânsito Brasileiro define que dirigir embriagado é crime. O delito é tratado como perigo real, já que o fato do indivíduo dirigir após ingerir bebida alcoólica expõe o condutor e demais pessoas que estão ao seu redor a perigo iminente.

