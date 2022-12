Será liberada na manhã desta quarta-feira (21) uma faixa adicional de tráfego na BR-277, no Litoral do Paraná, na altura do km 39. O local foi atingido pelo deslizamento de pedras ocorrido em no dia 15 de outubro e, desde então, muitas polêmicas marcaram o trecho, que tem a administração do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). Na manhã desta quarta-feira o congestionamento na rodovia era enorme sentido Litoral.

Segundo o DER, a empresa responsável pelos serviços implantou novas barreiras de concreto New Jersey na altura do deslizamento, bem como demais dispositivos de segurança para disciplinar o tráfego. O trecho já está pronto para a mudança, mas, a pedido da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o DER/PR vai liberar a faixa somente na quarta devido à baixa visibilidade da rodovia durante a noite. Lembrando que o litoral do Paraná sofre com acumulado de chuva, que geraram, inclusive, o bloqueio total da BR-376, interditada desde o início da tarde desta terça-feira (20).

A liberação desta faixa adicional foi possível após sondagens e verificações da encosta realizadas ao longo desta terça-feira, mesmo com as fortes pancadas de chuva e neblina registradas na região. Segundo o DER, os pareceres técnicos já asseguraram as condições de segurança necessárias para ampliação da capacidade de tráfego, com execução simultânea dos serviços de recuperação da encosta. O monitoramento do trecho em obras será permanente enquanto durarem os serviços.

Como vai ser a liberação do tráfego na BR-277?

A liberação da faixa vai desafogar o trânsito de veículos no local, que permanecerá em duas faixas somente entre os km 41 e km 42. O DER/PR assumiu a responsabilidade pela recuperação do deslizamento no km 39 e km 41 na sexta-feira passada, após assinatura de termo de compromisso com o DNIT. O órgão federal permanece responsável pela obra no km 42.

Outras sondagens serão realizadas no deslizamento do km 41, onde o local atingido tem aproximadamente 100 metros de extensão vertical. Estas análises também serão usadas para uma definição quanto às obras de recuperação, que poderão contemplar soluções como solo grampeado com tela, instalação de uma geogrelha, ou de uma grelha de aço de alta resistência.

O DER/PR informou ainda que dialoga com o DNIT visando a liberação de uma faixa adicional na altura do km 42, com retirada do guindaste sendo utilizado na obra. Por enquanto, a previsão é que o equipamento seja deslocado a partir desta quinta-feira, retornando somente após o dia 31 de dezembro. Essas medidas também contam com apoio da Defesa Civil e da PRF.

Como vai ficar o fluxo da BR-277 a partir desta quarta-feira:

Km 39 ao km 40: trânsito liberado em três faixas

Km 41 ao km 42: trânsito em duas faixas

