O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que terão início serviços de manutenção do pavimento em dois segmentos da BR-277, a partir das 6h deste sábado (20), com interdição de uma das faixas, podendo ocasionar em lentidão no tráfego.

As frentes de trabalho vão atuar em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, entre o km 115 e o km 123, e também, na serra de São Luiz do Purunã, entre o km 123 e o km 130. A manutenção deve ser concluída até segunda-feira (22) à tarde.

Os serviços são realizados pela concessionária de pedágio responsável pela rodovia nestes locais.

