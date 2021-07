Um grave acidente na BR-376 interditou por completo, por pelo menos três horas, por completo o fluxo da rodovia no sentido Santa Catarina. A colisão envolveu um ônibus, um carro e um caminhão no quilômetro 667,3, na região de Guaratuba, litoral paranaense, nas proximidades de uma área de escape. O ônibus levava atletas do Umuarama Futsal para uma competição em Jaraguá do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente deixou duas pessoas mortas, dois feridos graves e 18 feridos leves. Por volta das 11h30, uma das faixas foi liberada, mas o congestionamento era de 17 quilômetros.

Segundo a PRF, os dois mortos são o motorista e um passageiro que viajava no fundo do ônibus. A identificação ficará a cargo do IML, que já foi acionado, junto com a Perícia, que apontará as causas do acidente. Não foi confirmada a quantidade de passageiros.

O ônibus envolvido no acidente, com placas de Umuarama, é de um time de futsal da mesma cidade, localizada entre as regiões norte e oeste do Paraná. Os atletas estavam seguindo para Jaraguá do Sul, para uma competição.

“Na próxima sexta estaremos em Jaraguá do Sul para o primeiro desafio pelas quartas de finais da competição. O jogo de volta será no dia 20/07 aqui em Umuarama”, dizia um post do Umuarama Futsal nas redes sociais.

As primeiras imagens mostram uma cena de destruição, com um ônibus tombado, muitas pessoas sentadas na beira da pista e um outro carro acidentado.

Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para atender a ocorrência, mas as condições do tempo no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, ainda não permitiam o voo por causa da neblina, que era forte por volta das 9h. Com isso, duas aeronaves da PM de Santa Catarina foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas, porém não se tem informações das gravidades das lesões.

O trecho de descida desta parte da BR-376 é muito perigoso e já foi palco para diversos acidentes. Recentemente, um acidente envolvendo um ônibus na região deixou 19 pessoas mortas.

Um vídeo flagrado instantes antes do acidente mostra o exato momento em que o ônibus que levava atletas de Umuarama para uma competição em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, tombou, na manhã desta quinta-feira (08), na BR-376.

O trecho em que ocorreu o tombamento, perto de uma área de escape, é bastante perigoso e já foi palco para diversas tragédias no trânsito.

