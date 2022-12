A vida de quem transita pela BR-376, no Paraná, na região da Serra do Mar, não anda nada fácil mesmo. Depois de dez dias de bloqueio total após uma queda de barreira, a rodovia teve o tráfego parcialmente liberado no final da tarde da última quarta-feira (7). Mas na madrugada desta sexta-feira (9), o trânsito no sentido Curitiba teve que ser novamente interrompido após um acidente.

O bloqueio, no km 664, em Guaratuba – a cinco quilômetros de distância do local do deslizamento de terra –, foi provocado por uma carreta que se acidentou e ficou atravessada na pista, por volta das 5h. Ao menos dessa vez a remoção do caminhão acidentado não teve maiores complicações e o tráfego foi novamente liberado no local em pouco menos de uma hora.

Longas filas

Se esse acidente de menor proporção trouxe algum transtorno nas primeiras horas dessa sexta-feira, quem passa pela região do deslizamento, na altura do km 669, também na região de Guaratuba, precisa de muita paciência. Como a pista ainda não foi totalmente liberada e os tráfego segue em pista simples nos dois sentidos por um trecho de cerca de 800 metros, longas filas estão sendo formadas no trecho, principalmente na descida da serra, sentido Santa Catarina.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho da rodovia, o trecho de trânsito lento no sentido sul passa de 20 quilômetros de extensão – desde o km 645, em Tijucas do Sul, até o km 667, já nas proximidades do deslizamento.

Já para os motoristas que trafegam no sentido contrário, a lentidão tem início no km 682, já em Guaratuba, e segue até o km 664 (exatamente no local em que ocorreu o acidente durante a madrugada).

Deslizamento causou estrago e duas mortes

O deslizamento que cobriu completamente todas as pistas da BR-376 ocorreu na noite do dia 28 de novembro e atingiu vários veículos que estavam parados no local devido à queda anterior de uma barreira.

Após o encerramento das buscas por vítimas do acidente, o Corpo de Bombeiros confirmou que duas pessoas morreram e outras seis foram resgatadas com vida dos escombros.

Os trabalhos para a liberação total da rodovia seguem sendo executados pelas equipes da concessionária, mas ainda não existe uma previsão para que isso aconteça.

