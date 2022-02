Um confronto entre assaltantes e policiais, na manhã desta terça-feira (22), deixou três pessoas mortas. A troca de tiros ocorreu no km 621,8 da BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os indivíduos são suspeitos de terem assaltado uma loja de departamentos em Joinville, em Santa Catarina, e a fuga do trio terminou apenas no Paraná. Nenhum policial se feriu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi informada da ocorrência em Joinville e aguardou a chegada do carro dos suspeitos. Ao visualizarem o veículo (Fiat Uno branco), a polícia fez a abordagem, mas foi recebida a tiros.

“Recebemos uma informação que na cidade de Joinville havia sido roubado uma loja de departamento e aguardamos a chegada deles. Tentamos a abordagem e houve o primeiro confronto. No segundo confronto, eles bateram no guard rail. Tivemos três óbitos no confronto”, disse o tenente Duarte em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC, desta terça-feira.

Entre um dos mortos, um homem de 20 anos já tinha passagem policial. Aliás, na oportunidade, ele chegou a atirar em um policial que saiu ferido. “Na época, era menor de idade e ficou pouco tempo detido. Isso ocorreu há três anos”, reforçou o tenente.

Dentro do veículo foram apreendidos mais de 40 celulares novos, sendo que muitos dos aparelhos ainda estavam nas caixas. Quanto ao trânsito, o fluxo ficou lento no começo do dia com dois quilômetros de congestionamento, mas logo melhorou com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).