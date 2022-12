Seis dias após um grande deslizamento de terra que interrompeu totalmente o tráfego, a BR-376 pode ser liberada nos próximos dias. A definição de quando será autorizado o trânsito de veículos no trecho que ficou interditado na altura do km 669 sairá após a avaliação da perícia técnica feita no local do deslizamento, neste sábado (3).

De acordo com o secretário de segurança pública do Paraná Wagner Mesquita, com o avanço constante dos trabalhos de desbloqueio e limpeza da rodovia, a reabertura para o tráfego está cada vez mais próxima. “Vamos fazer uma vistoria para avaliar as condições da rodovia e definir se ela já pode ser liberada”, explicou o secretário, que integra o gabinete de crise criado para acompanhar os trabalhos na BR-376.

A reabertura da BR-376 no entanto ainda não tem data definida e depende da conclusão dessa vistoria, que avaliará não apenas as condições da pista, mas também a estabilidade do terreno no morro onde ocorreu o deslizamento.

A Defesa Civil do Paraná já havia informado sobre a previsão de liberar o tráfego nos dois sentidos da BR-376, na sexta-feira (2). A decisão foi tomada em uma reunião com o prefeito de Guaratuba Roberto Justus, e representantes da Defesa Civil, Polícia Militar do Paraná e Casa Civil do Governo do Paraná e Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil, assim como o secretário de segurança pública, não falou em uma data específica, mas disse que a rodovia será liberada nos próximos dias.

